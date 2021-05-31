«Атлетико» хочет приобрести Жорди Альбу
Дата публикации: 31-05-2021
Жорди Альба может продолжить карьеру в «Атлетико».
Ресурс «AS» пишет, что «матрасники» намерены укрепить линию защиты, подписав 32-летнего футболиста «Барселоны». Представители мадридской команды уже начали переговоры с каталонцами относительно трансфера Альбы.
Защитник находится в «Барселоне» с лета 2012 года. Каталонцы выкупили его контракт у «Валенсии» за 14 млн евро. За 9 сезонов испанец провел в составе «сине-гранатовых» 386 встреч, в которых отличился 22 раза и сделал 81 результативную передачу. Вместе с «Барселоной» Альба выиграл Лигу чемпионов и 5 титулов чемпиона Ла Лиги.
Соглашение защитника с каталонцами будет действовать до 2024 года. Ценник на него составляет 25 млн евро (Transfermarkt.de).
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