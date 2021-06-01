ЦСКА объявил о возвращении Заболотного
На сайте «армейцев» появилась информация о подписании контракта с Антоном Заболотным, который в прошлом сезоне играл в составе «Сочи». ЦСКА отреагировал на переход своего воспитанника, разместив следующее сообщение: «С возвращением домой!».
О трансфере Заболотного СМИ писали с начала мая, и теперь он официально оформлен. Состав «красно-синих» нападающий пополнил в качестве свободного агента, поскольку его соглашение с «Сочи» завершилось. С «армейцами» 29-летний форвард заключил 3-летний контракт. В ЦСКА нападающий взял футболку с номером 91.
Примечательно, что Заболотный прошел академию «армейцев», но за основу клуба так и не сыграл, успев изрядно поколесить по арендам.
В минувшем розыгрыше РПЛ на счету бомбардира 27 встреч с 9 голами и 4 ассистами.
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