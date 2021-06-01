  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

ЦСКА объявил о возвращении Заболотного

Дата публикации: 01-06-2021

ЦСКА объявил о возвращении Заболотного

На сайте «армейцев» появилась информация о подписании контракта с Антоном Заболотным, который в прошлом сезоне играл в составе «Сочи». ЦСКА отреагировал на переход своего воспитанника, разместив следующее сообщение: «С возвращением домой!».

О трансфере Заболотного СМИ писали с начала мая, и теперь он официально оформлен. Состав «красно-синих» нападающий пополнил в качестве свободного агента, поскольку его соглашение с «Сочи» завершилось. С «армейцами» 29-летний форвард заключил 3-летний контракт. В ЦСКА нападающий взял футболку с номером 91.

Примечательно, что Заболотный прошел академию «армейцев», но за основу клуба так и не сыграл, успев изрядно поколесить по арендам.

В минувшем розыгрыше РПЛ на счету бомбардира 27 встреч с 9 голами и 4 ассистами.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером
    ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером
    Информация о новом наставнике «армейцев» подтвердилась. Тренировать команду будет Ивица Олич, ранее выступавший за ЦСКА. К своей работе хорват...
  • ЦСКА рассчитывает продлить аренду Думбия
    ЦСКА рассчитывает продлить аренду Думбия
    Боссы армейцев инициировали переговоры с «Ромой» по поводу продления арендного договора с нападающим Сейду Думбия до завершения нынешнего...
  • ЦСКА продлил Кучаева, объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков
    ЦСКА продлил Кучаева, объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков
    Полузащитник молодёжной сборной России Константин Кучаев продолжит свои выступления в составе ЦСКА. О достигнутой договоренности между 21-летним...
  • Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА
    Гончаренко официально покинул пост главного тренера ЦСКА
    На сайте ЦСКА появилась информация о расторжении соглашения с Виктором Гончаренко. Стороны решили прекратить работу по обоюдному желанию. Белорусский...
  • «Зенит» продлил контракт с Мостовым
    «Зенит» продлил контракт с Мостовым
    Андрей Мостовой останется в «Зените». Петербуржцы подтвердили информацию о переподписании хавбека. На сайте команды появилось следующее сообщение:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close