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Источник: Рамос уйдет из «Реала» летом

Дата публикации: 01-06-2021

Источник: Рамос уйдет из «Реала» летом

Ресурс «COPE» утверждает, что Серхио Рамос вскоре попрощается с «Реалом». Мадридцы не договорились с защитником о продлении контракта, действие которого завершится этим летом.

В составе «Реала» Рамос провел 16 лет. Текущий сезон выдался для 35-летнего футболиста не самым удачным. На его счету 21 встреча за «сливочных» (4 забитых мяча, 1 результативная передача). В марте Рамос получил повреждение и не успел набрать прежней формы, в результате чего не попал в состав испанской сборной на Евро-2020.

Ранее СМИ писали, что защитник пытался подписать с «Реалом» 2-летний контракт, ради которого он согласился пойти на 10-процентное сокращение зарплаты. Однако договориться стороны так и не смогли.

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