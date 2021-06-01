Рауль и Конте отказались тренировать «Реал»

Дата публикации: 01-06-2021

«Реал» продолжает поиски специалиста на пост тренера, который освободился после ухода Зинедина Зидана.



«COPE» сообщает, что «сливочные» уже лишились 2 кандидатов. Речь идет о Рауле, который отказался возглавить «Реал», выбрав вместо этого работу с дублем мадридцев («Кастильей»), и Антонио Конте. Последний разорвал контракт с «Интером» после того, как привел клуб к чемпионству. Однако тренировать «сливочных» он также не согласился.



Основным кандидатом на должность наставника «Реала» является Маурисио Почеттино. Ранее стало известно, что специалист может покинуть «ПСЖ». Правда, собирается он не в Мадрид, а в Лондон, где его ждет «Тоттенхэм».



В числе кандидатов фигурирует и Роберто Мартинес, работающий с бельгийской сборной.