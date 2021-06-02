«Барселона» готова предложить Доннарумме контракт с зарплатой около 10 млн евро в год
Дата публикации: 02-06-2021
Переговоры по переходу Джанлуиджи Доннаруммы в «Барселону» продолжаются. Каталонцы всеми силами пытаются переманить итальянского вратаря.
По данным «TMW», для 22-летнего голкипера «сине-гранатовые» подготовили соглашение на 5 лет, по которому его зарплата составит порядка 10 000 000 евро ежегодно. При этом подписать Доннарумму каталонцы намерены на правах свободного агента.
«Барселона» не является единственным претендентом на итальянца. Заполучить его также хотят «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее СМИ сообщили о том, что по завершении сезона 20/21 Джиджо покинет «Милан», в составе которого он провел 251 поединок (88 «сухих» встреч). Трансферная стоимость голкипера составляет 60 миллионов евро.
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