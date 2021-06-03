«Атлетико» интересуется игроком «Хетафе»

Дата публикации: 03-06-2021

По информации «Marca», «Атлетико» может приобрести Марка Кукурелью, выступающего за «Хетафе».



Руководство мадридцев считает, что клубу необходимо усиление на левом фланге обороны, а Кукурелья зарекомендовал себя в «Хетафе» как универсальный футболист, способный действовать и в нападении, и в обороне.



Сумма сделки может составить порядка 15 млн евро. Не исключено, что для ее снижения «матрасники» предложат «Хетафе» одного из своих игроков.



Кукурелья является воспитанником «Эспаньола» и «Барселоны». В «Хетафе» защитник оказался в 2019 году. В сезоне 20/21 на его счету 37 поединков в Ла Лиге, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 результативных паса.



Эксперты интернет-портала «Transfermarkt» оценивают стоимость Кукурельи в 20 000 000 евро.