«Зенит» близок к покупке полузащитника олимпийской сборной Бразилии
Дата публикации: 04-06-2021
Ресурс «UOL» пишет, что летом «Зенит» намерен выкупить игрока «Ред Булл Брагантино».
Питерский клуб заинтересован в услугах атакующего хавбека Клаудиньо. За 24-летнего футболиста бразильской олимпийской сборной «сине-бело-голубые» готовы выложить около 15 млн евро. Сумма трансфера может вырасти благодаря бонусам.
Сообщается, что для завершения перехода необходимо согласовать еще несколько вопросов. Бразильская команда может сохранить у себя определенную долю прав на полузащитника или получить компенсацию в случае его перепродажи.
В 2021 году на счету Клаудиньо 21 поединок за «Ред Булл Брагантино» (3 гола). Помимо «Зенита», трансфер полузащитника рассматривают «Рома», «Милан» и немецкий «РБ Лейпциг».
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