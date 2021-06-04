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«Зенит» близок к покупке полузащитника олимпийской сборной Бразилии

Дата публикации: 04-06-2021

«Зенит» близок к покупке полузащитника олимпийской сборной Бразилии

Ресурс «UOL» пишет, что летом «Зенит» намерен выкупить игрока «Ред Булл Брагантино».

Питерский клуб заинтересован в услугах атакующего хавбека Клаудиньо. За 24-летнего футболиста бразильской олимпийской сборной «сине-бело-голубые» готовы выложить около 15 млн евро. Сумма трансфера может вырасти благодаря бонусам.

Сообщается, что для завершения перехода необходимо согласовать еще несколько вопросов. Бразильская команда может сохранить у себя определенную долю прав на полузащитника или получить компенсацию в случае его перепродажи.

В 2021 году на счету Клаудиньо 21 поединок за «Ред Булл Брагантино» (3 гола). Помимо «Зенита», трансфер полузащитника рассматривают «Рома», «Милан» и немецкий «РБ Лейпциг».

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