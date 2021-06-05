Итальянец и француз: определились два кандидата на пост наставника «Лилля»

Дата публикации: 05-06-2021

Вопрос о новом тренере «Лилля», который в прошлом сезоне стал чемпионом французской Лиги 1, остается открытым. Напомним, неделей ранее рулевой клуба Кристоф Гальтье сообщил о том, что покинет команду.



Ресурс Getfootballnewsfrance.com пишет, что руководство «Лилля» уже приступило к поиску нового наставника, а основными претендентами на это место являются Клаудио Раньери, ранее работавший в Италии, и Патрик Вийера.



Последнего в декабре 2020 года уволили из «Ниццы». До этого он тренировал «Нью-Йорк Сити» и молодежку «Манчестер Сити».



Раньери ушел из «Сампдории» в конце сезона. При этом тренерский багаж 69-летнего итальянца куда богаче. В списке клубов, которые он возглавлял, значатся «Интер», «Монако», «Ювентус», «Лестер Сити» и другие.