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«Арсеналу» нужен защитник «Аякса»

Дата публикации: 05-06-2021

«Арсеналу» нужен защитник «Аякса»

Издание «Mundo Deportivo» поделилось трансферными планами «Арсенала» на ближайшее лето.

Сообщается, что «канониры» намерены усилить линию обороны и активно ищут игрока на место правого защитника. Приоритетом для «пушкарей» является 23-летний Нуссаир Мазрауи.

Марокканец – воспитанник «Аякса». В основе клуба он дебютировал в 2018 году. Соглашение защитника с амстердамским клубом рассчитано до следующего лета. В прошедшем сезоне Мазрауи выходил на поле в футболке «Аякса» в 26 встречах, в которых отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу.

Трансферная стоимость игрока равняется 17 млн евро (источник - Transfermarkt.de).

В составе сборной Марокко Мазрауи провел 12 поединков, отметившись 1 забитым мячом.

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