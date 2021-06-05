«Арсеналу» нужен защитник «Аякса»
Дата публикации: 05-06-2021
Издание «Mundo Deportivo» поделилось трансферными планами «Арсенала» на ближайшее лето.
Сообщается, что «канониры» намерены усилить линию обороны и активно ищут игрока на место правого защитника. Приоритетом для «пушкарей» является 23-летний Нуссаир Мазрауи.
Марокканец – воспитанник «Аякса». В основе клуба он дебютировал в 2018 году. Соглашение защитника с амстердамским клубом рассчитано до следующего лета. В прошедшем сезоне Мазрауи выходил на поле в футболке «Аякса» в 26 встречах, в которых отличился 1 раз и отдал 1 голевую передачу.
Трансферная стоимость игрока равняется 17 млн евро (источник - Transfermarkt.de).
В составе сборной Марокко Мазрауи провел 12 поединков, отметившись 1 забитым мячом.
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