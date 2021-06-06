Фонсека может стать главным тренером «Тоттенхэма»

Дата публикации: 06-06-2021

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в ближайшее время «Тоттенхэм Хотспур» может подписать контракт с Паулу Фонсекой.



Инсайдер рассказал, что «шпорам» предложили услуги португальца. Ранее лондонцы решили отказаться от приглашения Антонио Конте, который ушел из «Интера».



В прошлом сезоне Фонсека работал с итальянской «Ромой». Вместе с римлянами он занял 7-ую строчку в Серии А, набрав 62 очка. По завершении сезона 48-летний специалист покинул стан «жёлто-красных». Вместо него команду возглавил другой португалец – Жозе Моуринью.



Весной СМИ писали о том, что кандидатуру Фонсеки рассматривают российский «Спартак» и украинский «Шахтер». Однако на данный момент коуч остается без клуба.