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«Барселона» и «Арсенал» интересуются 20-летним нападающим «Интернасьонала»

Дата публикации: 06-06-2021

«Барселона» и «Арсенал» интересуются 20-летним нападающим «Интернасьонала»

Юри Алберто, принадлежащий «Интернасьоналу», заинтересовал сразу 2 европейских топ-клуба (источник – «Globo Esporte»). На молодого форварда нацелились «Арсенал» и «Барселона».

По информации источника, скауты «канониров» наблюдают за 20-летним бразильцем около 4 лет. Представители лондонцев уже контактировали с «Интернасьоналом» по вопросу трансфера Алберто. Однако переговоры между сторонами успехом не увенчались.

Бразильский клуб не собирается препятствовать переходу футболиста, но намерен неплохо заработать на его трансфере. За своего нападающего «Интернасьонал» хочет получить не менее 15 000 000 евро.

В 2021 году Алберто выходил на поле в 20 встречах. В них он записал на свой счёт 7 голов и 1 ассист. Ценник на центрфорварда составляет 6 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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