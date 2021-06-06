Ребров объяснил уход из «Ференцвароша»
Стала известна причина ухода Сергея Реброва из «Ференцвароша». Об этом рассказал сам украинский специалист.
Слова Реброва разместил ресурс Zbirna.com: «Я высказал президенту «Ференцвароша» несогласие с определенными моментами в трансферной политике. После того, как вместе с клубом мы выиграли 3 титула чемпиона страны, пробились в Лигу Европы и Лигу чемпионов, мое мнение по этим вопросам должны были учесть.
Президент обещал, что без моего одобрения сделок больше не будет, но затем клуб оформил еще один трансфер. Я сказал своему агенту, что не готов так работать и попросил передать это руководству команды. Я не говорил, что разрываю соглашение. Встречи с президентом до сих пор не состоялось, хотя сам он поведал СМИ, что желает побеседовать со мной».
Напомним, Ребров тренировал «зелёных орлов» с 2018 года. 4 июня на официальном сайте венгерского клуба появилась информация о досрочном прекращении сотрудничества с 47-летним украинцем.
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