«Аталанта» нацелилась на Дзаппакосту

Дата публикации: 07-06-2021

В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что Давиде Дзаппакоста летом может перебраться в Серию А. В услугах игрока «Челси» заинтересована «Аталанта».



Состав лондонцев итальянский защитник пополнил в 2017 году. В 2019 году «аристократы» отдали его в аренду «Роме». В прошедшем сезоне 28-летний Дзаппакоста также не понадобился «Челси» и был арендован «Дженоа». В Серии А он провел 25 встреч, в которых отличился 4 раза и сделал 2 результативных паса.



Трансферная стоимость защитника равняется 8 млн евро (Transfermarkt.de).



Если сделка по переходу Дзаппакосты не состоится, то у «Аталанты» есть 2 альтернативных варианта. Клуб из Бергамо попытается подписать Педрасу из «Вильярреала» или Гудмундссона, представляющего «Гронинген».