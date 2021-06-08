СМИ: Мажич сменит Кашшаи на посту главы российского судейства

Дата публикации: 08-06-2021

«СЭ» утверждает, что в департаменте судейства РФС грядут глобальные изменения.



Виктор Кашшаи, возглавляющий данное подразделение, с большой долей вероятности оставит свой пост. Руководство РФС недовольно работой венгра, из-за чего действующее соглашение сторон может быть расторгнуто этим летом.



Сообщается, что его место в департаменте займет Милорад Мажич, который уже начал изучать русский язык. Сербский специалист был одним из ведущих европейских рефери. На родине его признавали лучшим судьей 10 раз подряд. Также он работал на Евро-2016, ЧМ-2014 и ЧМ-2018.



В настоящее время Мажич возглавляет судейский департамент Кипра.