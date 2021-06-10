«Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами

Дата публикации: 10-06-2021

Летом из «Барселоны» могут уйти ряд футболистов. Sport.es утверждает, что «сине-гранатовые» намерены уменьшить зарплатную ведомость и изыскать дополнительные средства, продав 5-7 игроков.



Первым кандидатом на выход значится Карлес Аленья. 23-летний воспитанник «сине-гранатовых» интересен «Вулверхэмптону». «Барселона» готова отпустить хавбека за 8 млн евро.



Покинуть клуб может и Мартин Брайтвайт. Продать одного из лидеров сборной Дании каталонцы планируют после Евро-2020.



Фирпо в скором времени может перебраться в АПЛ или Серию А.



Кроме того, «Барселона» готова расстаться и с Пьяничем, который хочет вернуться в «Ювентус» к Массимилиано Аллегри.



Также «блаугранас» намерены выставить на трансфер Фернандеса, Юмтити и Коутиньо.