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«Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами

Дата публикации: 10-06-2021

«Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами

Летом из «Барселоны» могут уйти ряд футболистов. Sport.es утверждает, что «сине-гранатовые» намерены уменьшить зарплатную ведомость и изыскать дополнительные средства, продав 5-7 игроков.

Первым кандидатом на выход значится Карлес Аленья. 23-летний воспитанник «сине-гранатовых» интересен «Вулверхэмптону». «Барселона» готова отпустить хавбека за 8 млн евро.

Покинуть клуб может и Мартин Брайтвайт. Продать одного из лидеров сборной Дании каталонцы планируют после Евро-2020.

Фирпо в скором времени может перебраться в АПЛ или Серию А.

Кроме того, «Барселона» готова расстаться и с Пьяничем, который хочет вернуться в «Ювентус» к Массимилиано Аллегри.

Также «блаугранас» намерены выставить на трансфер Фернандеса, Юмтити и Коутиньо.

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