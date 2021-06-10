«Барселона» готова расстаться сразу с семью футболистами
Дата публикации: 10-06-2021
Летом из «Барселоны» могут уйти ряд футболистов. Sport.es утверждает, что «сине-гранатовые» намерены уменьшить зарплатную ведомость и изыскать дополнительные средства, продав 5-7 игроков.
Первым кандидатом на выход значится Карлес Аленья. 23-летний воспитанник «сине-гранатовых» интересен «Вулверхэмптону». «Барселона» готова отпустить хавбека за 8 млн евро.
Покинуть клуб может и Мартин Брайтвайт. Продать одного из лидеров сборной Дании каталонцы планируют после Евро-2020.
Фирпо в скором времени может перебраться в АПЛ или Серию А.
Кроме того, «Барселона» готова расстаться и с Пьяничем, который хочет вернуться в «Ювентус» к Массимилиано Аллегри.
Также «блаугранас» намерены выставить на трансфер Фернандеса, Юмтити и Коутиньо.
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