Официально: Вейналдум – игрок «ПСЖ»

Дата публикации: 11-06-2021

Жоржиньо Вейналдум оформил 3-летнее соглашение с «Пари Сен-Жермен», о чём сообщает официальный сайт парижского клуба. Таким образом, в следующем сезоне 30-летний голландец будет выступать во французской Лиге 1.



Вейналдум уже прокомментировал свой переход в «ПСЖ»: «Подписание соглашения с парижанами для меня является новым вызовом. Я буду играть в одной из лучших европейских команд. В последних сезонах «ПСЖ» демонстрирует высочайший уровень игры. Уверен, что мы сможем показать еще более впечатляющие результаты».



«Ливерпулю», за который Вейналдум выступал в прошлом сезоне, не удалось убедить голландца остаться. Примечательно, что ранее хавбек согласовал контракт с «Барселоной», но затем сделал выбор в пользу «ПСЖ».