Официально: Вейналдум – игрок «ПСЖ»
Дата публикации: 11-06-2021
Жоржиньо Вейналдум оформил 3-летнее соглашение с «Пари Сен-Жермен», о чём сообщает официальный сайт парижского клуба. Таким образом, в следующем сезоне 30-летний голландец будет выступать во французской Лиге 1.
Вейналдум уже прокомментировал свой переход в «ПСЖ»: «Подписание соглашения с парижанами для меня является новым вызовом. Я буду играть в одной из лучших европейских команд. В последних сезонах «ПСЖ» демонстрирует высочайший уровень игры. Уверен, что мы сможем показать еще более впечатляющие результаты».
«Ливерпулю», за который Вейналдум выступал в прошлом сезоне, не удалось убедить голландца остаться. Примечательно, что ранее хавбек согласовал контракт с «Барселоной», но затем сделал выбор в пользу «ПСЖ».
Похожие новости:
Ливерпуль пытается купить у Ньюкасла Вейналдума
Атакующий хавбек английского «Ньюкасла» может сменить клуб, но в то же время остаться выступать в высшей лиге Англии. Ж. Вейналдум...
Атакующий хавбек английского «Ньюкасла» может сменить клуб, но в то же время остаться выступать в высшей лиге Англии. Ж. Вейналдум...
СМИ: Вейналдум сменит «Ливерпуль» на «Интер»
Очередную порцию новостей о дальнейшей судьбе Жоржиньо Вейналдума опубликовал ресурс «Sport Witness». По информации источника, «Интеру» удалось...
Очередную порцию новостей о дальнейшей судьбе Жоржиньо Вейналдума опубликовал ресурс «Sport Witness». По информации источника, «Интеру» удалось...
Вейналдум отказался от перехода в ПСЖ
Полузащитник голландского «ПСВ» сообщил общественности о своём обдуманном отказе от предложения французского действующего чемпиона. «Когда у меня...
Полузащитник голландского «ПСВ» сообщил общественности о своём обдуманном отказе от предложения французского действующего чемпиона. «Когда у меня...
Вейналдум близок к переходу в Ливерпуль
Голландский полузащитник может избавить себя от выступлений во втором по рангу дивизионе английского чемпионата – Ж. Вейналдум скоро может...
Голландский полузащитник может избавить себя от выступлений во втором по рангу дивизионе английского чемпионата – Ж. Вейналдум скоро может...
Источник: Вейналдум летом перейдёт в «Барселону»
В «The Sunday Times» появилась информация о договоренности между Жоржиньо Вейналдумом и «Барселоной». Стороны уже оформили предварительное...
В «The Sunday Times» появилась информация о договоренности между Жоржиньо Вейналдумом и «Барселоной». Стороны уже оформили предварительное...