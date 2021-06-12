«Манчестер Сити» предлагает Кейну пятилетний контракт с зарплатой в 16 млн евро за сезон

Дата публикации: 12-06-2021

По данным Николо Скиры, «Ман Сити» пытается заполучить Гарри Кейна. В своем «Twitter» инсайдер сообщил, что «горожане» ведут переговоры с игроком и предлагают ему 5-летний контракт, по которому ежегодная зарплата форварда составит 16 млн евро.



«Тоттенхэм Хотспур» готов отпустить Кейна, но рассчитывает получить за 27-летнего нападающего не менее 160 000 000 евро. «Горожане» согласны заплатить 117 млн евро.



Ранее сообщалось, что сам футболист мечтает поработать с Хосепом Гвардиолой. Кейн ждет, когда «Манчестер Сити» сделает «Тоттенхэму» предложение, от которого «шпоры» не смогут отказаться.



В минувшем сезоне на счету нападающего 49 встреч (33 забитых мяча, 17 ассистов). По итогам года Кейн стал обладателем «Золотой бутсы АПЛ».