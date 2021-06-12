Защитник «Ливерпуля» понадобился «Фенербахче»
Дата публикации: 12-06-2021
Костас Цимикас может перебраться в Турцию.
Как пишет «The Sun», 25-летний игрок «Ливерпуля» интересен «Фенербахче». Турецкий клуб ищет усиление перед началом сезона, а защитник англичан отлично подходит для этих целей.
«Фенербахче» может арендовать грека, которому нужна игровая практика. В минувшем сезоне в составе «Ливерпуля» он выходил на поле лишь в 7 встречах и не отметился результативными действиями.
До переезда в АПЛ футболист защищал цвета «Олимпиакоса», «Эсбьерга» и клуба «Виллем II». На сегодняшний день стоимость Цимикаса составляет 8 млн евро (по версии Transfermarkt.de).
Ранее СМИ писали об интересе к защитнику со стороны «Наполи». «Адзурри» планировали сделать предложение по игроку этим летом.
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