Свернуть список

«Арсенал» готов отдать за защитника «Брайтона» около 50 млн евро

Дата публикации: 13-06-2021

«Арсенал» готов отдать за защитника «Брайтона» около 50 млн евро

«The Athletic» утверждает, что «Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье. «Пушкари» попытаются подписать 23-летнего Бена Уайта, права на которого принадлежат «Брайтону». На защитника английской сборной «канониры» готовы потратить 47-58 млн евро.

Лондонцы уже готовят предложение по трансферу Уайта. Пока контактов между потенциальными участниками сделки не было, но вскоре ситуация должна измениться.

Уайт связан с «Брайтоном» контрактом до 2024 года, но в клубе готовы отпустить его при наличии выгодного предложения. Ценник на защитника равняется 28 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали об интересе к Уайту со стороны «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед».

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Арсенал» заинтересован в услугах защитника «Брайтона»
    «Арсенал» заинтересован в услугах защитника «Брайтона»
    Крайний защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти может оказаться в лондонском «Арсенале». Правда, как утверждает издание «Daily Mirror», произойдёт это...
  • «Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье
    «Ювентус» определился с главной трансферной целью в летнее межсезонье
    Издание «Calciomercato» рассказало о трансферных планах «Ювентуса» на ближайшее лето. В Турине уже определились с приоритетами. Основной целью клуба...
  • «Реал» нацелился на защитника «Севильи» Кунде
    «Реал» нацелился на защитника «Севильи» Кунде
    Издание «Marca» сообщило о новой трансферной цели «Реала». По данным источника, «сливочные» собираются заполучить центрального защитника «Севильи»....
  • Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»
    Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»
    По информации «The Sun», Жозе Моуринью продолжает прорабатывать варианты усиления для «Ромы», которую он возглавит со следующего сезона. На этот раз...
  • Источник: «Вест Хэм» заплатит за Крала 23 млн евро
    Источник: «Вест Хэм» заплатит за Крала 23 млн евро
    «Вест Хэм Юнайтед» близок к тому, чтобы заполучить Алекса Крала. Об этом утверждает «Football Insider». За опорного полузащитника московского...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close