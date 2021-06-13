«Арсенал» готов отдать за защитника «Брайтона» около 50 млн евро

Дата публикации: 13-06-2021

«The Athletic» утверждает, что «Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на летнее межсезонье. «Пушкари» попытаются подписать 23-летнего Бена Уайта, права на которого принадлежат «Брайтону». На защитника английской сборной «канониры» готовы потратить 47-58 млн евро.



Лондонцы уже готовят предложение по трансферу Уайта. Пока контактов между потенциальными участниками сделки не было, но вскоре ситуация должна измениться.



Уайт связан с «Брайтоном» контрактом до 2024 года, но в клубе готовы отпустить его при наличии выгодного предложения. Ценник на защитника равняется 28 млн евро (Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали об интересе к Уайту со стороны «Ливерпуля» и «Ман Юнайтед».