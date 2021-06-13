Матвиенко попал на радары «Наполи»
Дата публикации: 13-06-2021
«Наполи» заинтересован в услугах Николая Матвиенко. По данным «Calcionapoli24», «адзурри» намерены следить за его выступлением в составе украинской сборной на Евро-2020.
Итальянцы могут приобрести футболиста уже летом. «Наполи» нравится универсальность Матвиенко, который неплохо смотрится как в центре обороны, так и на позиции левого защитника.
Срок действия контракта украинца с «Шахтером» ограничен летом 2025 года. В завершившемся сезоне Матвиенко провел в составе «горняков» 29 поединков. На его счету 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.
Трансферная стоимость защитника равняется 11 млн евро («Transfermarkt»).
Помимо Матвиенко «Наполи» интересуется Эмерсоном Пальмиери, принадлежащим «Челси».
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