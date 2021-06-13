Свернуть список

Матвиенко попал на радары «Наполи»

Дата публикации: 13-06-2021

Матвиенко попал на радары «Наполи»

«Наполи» заинтересован в услугах Николая Матвиенко. По данным «Calcionapoli24», «адзурри» намерены следить за его выступлением в составе украинской сборной на Евро-2020.

Итальянцы могут приобрести футболиста уже летом. «Наполи» нравится универсальность Матвиенко, который неплохо смотрится как в центре обороны, так и на позиции левого защитника.

Срок действия контракта украинца с «Шахтером» ограничен летом 2025 года. В завершившемся сезоне Матвиенко провел в составе «горняков» 29 поединков. На его счету 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.

Трансферная стоимость защитника равняется 11 млн евро («Transfermarkt»).

Помимо Матвиенко «Наполи» интересуется Эмерсоном Пальмиери, принадлежащим «Челси».

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Матвиенко может перейти в «Тоттенхэм»
    Матвиенко может перейти в «Тоттенхэм»
    По завершении сезона Николай Матвиенко, защищающий цвета «Шахтера», может переехать в Англию. По информации Football.ua, сразу после встречи между...
  • «Наполи» претендует на защитника «Вильярреала»
    «Наполи» претендует на защитника «Вильярреала»
    Пау Торрес из «Вильярреала» может пополнить состав «Наполи» (источник – «Calciomercato»). Неаполитанцы намерены оформить сделку по переходу...
  • Источник: «МЮ» интересуется защитником сборной Украины
    Источник: «МЮ» интересуется защитником сборной Украины
    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах 21-летнего украинского защитника Виталия Миколенко, который сейчас играет за киевское...
  • «Атлетико» собирается предложить контракт Хюсаю из «Наполи»
    «Атлетико» собирается предложить контракт Хюсаю из «Наполи»
    По данным «Calcio Mercato», «Атлетико» рассматривает возможность приобретения Эльсеида Хюсая. Летом контракт 27-летнего защитника с «Наполи»...
  • «Наполи» хочет приобрести Бога
    «Наполи» хочет приобрести Бога
    Вингер «Сассуоло» Жереми Бога находится на карандаше у «Наполи». Согласно данным «Gazzetta dello Sport», клуб из...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close