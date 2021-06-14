«Шахтер» объявил о подписании контракта с Педриньо
Дата публикации: 14-06-2021
На сайте «Шахтера» появилось официальное подтверждение трансфера Педриньо.
«Горняки» подписали с 23-летним хавбеком «Бенфики» 5-летнее соглашение. Ранее португальцы сообщили, что за переход Педриньо украинская команда заплатит 18 млн евро. Для «Шахтера» Педриньо стал дебютным новичком при новом наставнике Роберто Де Дзерби.
Бразилец воспитывался в академиях «Витории» и «Коринтианса». В составе последнего он стал чемпионом Бразилии в 2017 году. Весной 2020 года Педриньо перебрался в «Бенфику», подписав с португальским клубом 5-летний контракт. Трансфер обошелся «орлам» ровно в 20 000 000 евро.
В прошедшем сезоне Педриньо выходил на поле в составе «Бенфики» в 31 встрече, в которых сумел стать автором 1 забитого мяча и 4 голевых пасов.
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