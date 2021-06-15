«Барселона» надеется заработать на продаже Юмтити 5-10 млн евро

Дата публикации: 15-06-2021

Издание «Marca» информирует, что летом «Барселона» попытается продать Самуэля Юмтити. На трансфере французского защитника «сине-гранатовые» намерены заработать от 5 до 10 млн евро. Примечательно, что покупка футболиста обошлась каталонцам в значительно большую сумму – 25 млн евро.



27-летний Юмтити пополнил состав «Барселоны» 5 лет назад, перебравшись из «Лиона». Защитник воспитывался в структуре французской команды, там же началась и его карьера.



В составе «сине-гранатовых» футболист дважды выигрывал Ла Лигу и Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок Испании. При этом в прошедшем сезоне на его счету всего 16 матчей без результативных действий.



Ценник на Юмтити равняется 8 000 000 евро («Transfermarkt»).