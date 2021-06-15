«Милан» намерен закрыть сделку по Жиру в ближайшие 48 часов

Дата публикации: 15-06-2021

«Милан» близок к подписанию контракта с 34-летним Оливье Жиру. «La Gazzetta dello Sport» пишет, что итальянский клуб планирует закрыть сделку в ближайшие 2 дня.



Ранее сообщалось, что «Челси» подписал с форвардом новое соглашение сроком на 1 год, чтобы исключить его уход летом на бесплатной основе. «Россонери» готовы поднять ежегодную зарплату француза до 4 млн евро, что на 0,5 млн евро больше, чем его оклад в лондонской команде.



Теперь Жиру предстоит расторгнуть контракт с «аристократами», чтобы перейти в «Милан» на правах свободного агента, поскольку итальянская сторона не намерена платить «Челси» за трансфер опытного бомбардира.



В минувшем сезоне на счету Жиру 31 встреча за «Челси» (11 забитых мячей).