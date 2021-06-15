Фонсека согласился возглавить «Тоттенхэм»
Дата публикации: 15-06-2021
«Тоттенхэм Хотспур» остается без тренера с апреля. Райан Мейсон, возглавивший лондонцев после отставки Жозе Моуринью, оказался не готов встать у руля клуба на постоянной основе. Однако в ближайшее время «шпоры» могут завершить поиски наставника.
По данным «The Guardian», «Тоттенхэм» подпишет контракт с Фонсекой, в прошлом сезоне работавшим с «Ромой». После того, как Конте ответил отказом на предложение возглавить «шпор», португалец стал основным кандидатом на пост тренера лондонцев.
Фонсека согласился принять английскую команду. О назначении португальца руководство «шпор» должно объявить 16-го июня. Известно, что со специалистом будет заключен контракт по схеме «2+1». О финансовой стороне сделки пока не сообщается.
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