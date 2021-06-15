Свернуть список

Фонсека согласился возглавить «Тоттенхэм»

Дата публикации: 15-06-2021

Фонсека согласился возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» остается без тренера с апреля. Райан Мейсон, возглавивший лондонцев после отставки Жозе Моуринью, оказался не готов встать у руля клуба на постоянной основе. Однако в ближайшее время «шпоры» могут завершить поиски наставника.

По данным «The Guardian», «Тоттенхэм» подпишет контракт с Фонсекой, в прошлом сезоне работавшим с «Ромой». После того, как Конте ответил отказом на предложение возглавить «шпор», португалец стал основным кандидатом на пост тренера лондонцев.

Фонсека согласился принять английскую команду. О назначении португальца руководство «шпор» должно объявить 16-го июня. Известно, что со специалистом будет заключен контракт по схеме «2+1». О финансовой стороне сделки пока не сообщается.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»
    Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм» после ухода Моуринью продолжает поиски главного тренера. Между тем, в СМИ появляются все новые кандидаты на данное место....
  • Фонсека может стать главным тренером «Фиорентины»
    Фонсека может стать главным тренером «Фиорентины»
    Николо Скира назвал нового кандидата на пост тренера «Фиорентины». По данным журналиста, Паулу Фонсека, в текущем сезоне работающий с «Ромой», может...
  • Фонсека может стать главным тренером «Тоттенхэма»
    Фонсека может стать главным тренером «Тоттенхэма»
    Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в ближайшее время «Тоттенхэм Хотспур» может подписать контракт с Паулу Фонсекой. Инсайдер...
  • Рауль и Конте отказались тренировать «Реал»
    Рауль и Конте отказались тренировать «Реал»
    «Реал» продолжает поиски специалиста на пост тренера, который освободился после ухода Зинедина Зидана. «COPE» сообщает, что «сливочные» уже лишились...
  • Флик может возглавить «Тоттенхэм»
    Флик может возглавить «Тоттенхэм»
    Ханс-Дитер Флик может продолжить свою карьеру в Англии. По информации «The Telegraph», специалист является одним из кандидатов на пост тренера...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close