Жиго может перейти в «Ренн»
Дата публикации: 16-06-2021
«But Football Club» пишет, что в летнее трансферное окно «Спартак» может лишиться Самуэля Жиго. 27-летний защитник интересен «Ренну», который готов заплатить за его трансфер 11 млн евро. При этом основной целью французской команды является Лоик Баде, представляющий «Ланс». Если договориться о его переходе не удастся, то «Ренн» попробует купить игрока «Спартака».
Жиго является одним из лидеров «красно-белых». Он воспитывался в академии «MJC Авиньон». В московский клуб французский центрбек перебрался из «Гента» в 2018 году.
В сезоне 2020/2021 на его счету 26 встреч за «Спартак», в которых он отличился 3 раза и получил 6 предупреждений.
Трансферная стоимость Жиго равняется 11 млн евро («Transfermarkt»).
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