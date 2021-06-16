Жиго может перейти в «Ренн»

Дата публикации: 16-06-2021

«But Football Club» пишет, что в летнее трансферное окно «Спартак» может лишиться Самуэля Жиго. 27-летний защитник интересен «Ренну», который готов заплатить за его трансфер 11 млн евро. При этом основной целью французской команды является Лоик Баде, представляющий «Ланс». Если договориться о его переходе не удастся, то «Ренн» попробует купить игрока «Спартака».



Жиго является одним из лидеров «красно-белых». Он воспитывался в академии «MJC Авиньон». В московский клуб французский центрбек перебрался из «Гента» в 2018 году.



В сезоне 2020/2021 на его счету 26 встреч за «Спартак», в которых он отличился 3 раза и получил 6 предупреждений.



Трансферная стоимость Жиго равняется 11 млн евро («Transfermarkt»).