Свернуть список

«Ювентус» нацелен на подписание Толиссо

Дата публикации: 16-06-2021

«Ювентус» нацелен на подписание Толиссо

«Ювентус» может подписать Корентена Толиссо, принадлежащего «Баварии». Представители клуба уже вышли на связь с агентами французского хавбека, о чём передаёт сайт Gianlucadimarzio.com.

Летом туринцы планируют взять несколько футболистов в среднюю линию. Также «бьянконери» проявляют интерес к полузащитнику «Сассуоло» Локателли.

Контракт Толиссо с «Баварией» действует до лета 2022 года, потому предложения из других клубов хавбек готов обсуждать уже сейчас.

Состав мюнхенской команды 26-летний игрок пополнил в 2017 году. Примечательно, что «Ювентус» пытался заполучить футболиста 4 года назад, но «Баварии» удалось договориться с ним первой.

В сезоне 20/21 Корентен провел за мюнхенцев 24 поединка, в которых отличился 3 раза.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Ювентус контактировал с Толиссо
    Ювентус контактировал с Толиссо
    К. Толиссо, выступающий в составе французского «Лиона», вызвал к себе серьёзный интерес со стороны «Ювентуса», уже...
  • Ювентус готов потратиться на Толиссо
    Ювентус готов потратиться на Толиссо
    Действующий чемпион Италии готов расстаться с солидной денежной суммой ради приобретения полузащитника «Лиона» К. Толиссо. По данным...
  • Интер включился в борьбу за Толиссо
    Интер включился в борьбу за Толиссо
    Миланский «Интер» нацелен на покупку ведущего футболиста французского «Лиона» К. Толиссо, о чём сообщает Gazzetta dello...
  • Толиссо пройдет медосмотр в Баварии
    Толиссо пройдет медосмотр в Баварии
    Один из лидеров атак французского «Лиона» К. Толиссо сегодня пройдёт медицинское обследование в стане «Баварии» (Мюнхен). Об...
  • «МЮ» начал переговоры с окружением Толиссо. «Бавария» просит 35 млн евро
    «МЮ» начал переговоры с окружением Толиссо. «Бавария» просит 35 млн евро
    Полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентена Толиссо хотят видеть в Англии. Как сообщает издание «RMC Sport», в 25-летнем...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close