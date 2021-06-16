«Ювентус» нацелен на подписание Толиссо

Дата публикации: 16-06-2021

«Ювентус» может подписать Корентена Толиссо, принадлежащего «Баварии». Представители клуба уже вышли на связь с агентами французского хавбека, о чём передаёт сайт Gianlucadimarzio.com.



Летом туринцы планируют взять несколько футболистов в среднюю линию. Также «бьянконери» проявляют интерес к полузащитнику «Сассуоло» Локателли.



Контракт Толиссо с «Баварией» действует до лета 2022 года, потому предложения из других клубов хавбек готов обсуждать уже сейчас.



Состав мюнхенской команды 26-летний игрок пополнил в 2017 году. Примечательно, что «Ювентус» пытался заполучить футболиста 4 года назад, но «Баварии» удалось договориться с ним первой.



В сезоне 20/21 Корентен провел за мюнхенцев 24 поединка, в которых отличился 3 раза.



