«Ювентус» нацелен на подписание Толиссо
Дата публикации: 16-06-2021
«Ювентус» может подписать Корентена Толиссо, принадлежащего «Баварии». Представители клуба уже вышли на связь с агентами французского хавбека, о чём передаёт сайт Gianlucadimarzio.com.
Летом туринцы планируют взять несколько футболистов в среднюю линию. Также «бьянконери» проявляют интерес к полузащитнику «Сассуоло» Локателли.
Контракт Толиссо с «Баварией» действует до лета 2022 года, потому предложения из других клубов хавбек готов обсуждать уже сейчас.
Состав мюнхенской команды 26-летний игрок пополнил в 2017 году. Примечательно, что «Ювентус» пытался заполучить футболиста 4 года назад, но «Баварии» удалось договориться с ним первой.
В сезоне 20/21 Корентен провел за мюнхенцев 24 поединка, в которых отличился 3 раза.
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