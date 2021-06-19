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ЦСКА готов вести переговоры по Влашичу

Дата публикации: 19-06-2021

ЦСКА готов вести переговоры по Влашичу

Роман Бабаев рассказал, при каких условиях Никола Влашич может уйти из ЦСКА.

Слова гендиректора «армейцев» процитировал «Спорт-Экспресс»: «Многое зависит от решения футболиста и тренера по данному вопросу. Влашич является лидером команды. Для клуба это системообразующий игрок, которого мы очень ценим. Однако если он решит перебраться в другую команду, а ЦСКА предложат достойную сумму, то мы рассмотрим вариант с трансфером».

Напомним, в стан «красно-синих» хорватский хавбек перешел летом 2019 года. В завершившемся сезоне он поучаствовал в 34 встречах (12 голов, 7 ассистов).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Эвертон», цвета которого Влашич защищал в 2017-2018 годах, хочет его вернуть.

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