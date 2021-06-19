ЦСКА готов вести переговоры по Влашичу

Дата публикации: 19-06-2021

Роман Бабаев рассказал, при каких условиях Никола Влашич может уйти из ЦСКА.



Слова гендиректора «армейцев» процитировал «Спорт-Экспресс»: «Многое зависит от решения футболиста и тренера по данному вопросу. Влашич является лидером команды. Для клуба это системообразующий игрок, которого мы очень ценим. Однако если он решит перебраться в другую команду, а ЦСКА предложат достойную сумму, то мы рассмотрим вариант с трансфером».



Напомним, в стан «красно-синих» хорватский хавбек перешел летом 2019 года. В завершившемся сезоне он поучаствовал в 34 встречах (12 голов, 7 ассистов).



Ранее в СМИ появилась информация, что «Эвертон», цвета которого Влашич защищал в 2017-2018 годах, хочет его вернуть.