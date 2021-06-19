«Зенит» намерен договориться с Жирковым о продолжении карьеры в клубе

Дата публикации: 19-06-2021

«РБК-Спорт» информирует, что «Зенит» готов предложить Юрию Жиркову новый контракт. Издание получило соответствующие сведения от источника, знакомого с ситуацией.



«Рассматривается несколько вариантов. С футболистом могут продлить соглашение на 1 сезон. Также предлагается сотрудничество с клубом в качестве менеджера или одного из тренеров. Последний вариант является наименее вероятным, а остальные вполне возможны. В настоящий момент стороны решили взять паузу и не вести переговоров. Их возобновление состоится ближе к завершению Евро-2020», - сообщил «РБК-Спорт» источник.



В сезоне 20/21 на счету 37-летнего ветерана 15 встреч за «Зенит». В составе петербургского клуба Жирков выступает с 2016 года.