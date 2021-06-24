Источник: «ПСЖ» заплатит «Интеру» за Хакими 75 млн евро и бонусы

Дата публикации: 24-06-2021

Парижский клуб продолжает переговоры по трансферу Ашрафа Хакими, права на которого принадлежат «Интеру».



Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщает, что представители «ПСЖ» контактируют с агентами 22-летнего защитника и миланской командой. Стороны близки к завершению переговоров, а сумма сделки уже увеличилась до 75 млн евро с учетом бонусов.



При этом заполучить Хакими также пытается и «Челси». «Аристократы» готовы заплатить «Интеру» 60 млн евро, а в сделку может быть включен Давиде Дзаппакоста, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо или Эмерсон.



В сезоне 20/21 на счету Хакими 45 поединков за миланский клуб (7 голов, 11 результативных передач).