СМИ: Мбаппе намерен сменить клубную прописку

Дата публикации: 24-06-2021

«Marca» со ссылкой на Даниэля Риоло, представляющего телеканал «RMC Sport», информирует, что Килиан Мбаппе оповестил руководство «Пари Сен-Жермен» о желании уйти из клуба.



Риоло сообщил: «Мбаппе не намерен оставаться во Франции. Если он не поменяет команду этим летом, то переход случится через год, когда его контракт с парижанами истечет».



Напомним, соглашение форварда с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.



В Париж Мбаппе перебрался в 2018 году. Клуб заплатил за трансфер нападающего 145 млн евро. За столичную команду форвард сыграл 171 встречу, в которых записал на свой счет 132 забитых мяча и 61 голевой пас.



Вместе с «ПСЖ» Мбаппе трижды становился чемпионом Лиги 1 и обладателем Кубка страны. Ценник на нападающего равняется 160 млн евро (источник - «Transfermarkt»).