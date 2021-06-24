СМИ: Мбаппе намерен сменить клубную прописку
«Marca» со ссылкой на Даниэля Риоло, представляющего телеканал «RMC Sport», информирует, что Килиан Мбаппе оповестил руководство «Пари Сен-Жермен» о желании уйти из клуба.
Риоло сообщил: «Мбаппе не намерен оставаться во Франции. Если он не поменяет команду этим летом, то переход случится через год, когда его контракт с парижанами истечет».
Напомним, соглашение форварда с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
В Париж Мбаппе перебрался в 2018 году. Клуб заплатил за трансфер нападающего 145 млн евро. За столичную команду форвард сыграл 171 встречу, в которых записал на свой счет 132 забитых мяча и 61 голевой пас.
Вместе с «ПСЖ» Мбаппе трижды становился чемпионом Лиги 1 и обладателем Кубка страны. Ценник на нападающего равняется 160 млн евро (источник - «Transfermarkt»).
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