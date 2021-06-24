Клуб сына Луческу планирует купить лидера «Зари»

Дата публикации: 24-06-2021

Владислав Кочергин может продолжить свою карьеру в Греции. Одним из лидеров украинской «Зари» интересуется ПАОК.



По данным ресурса «Территория Зари», переговоры между сторонами уже начались. ПАОК оценивает хавбека в 1,5 млн евро. Добавим, что руководит греческой командой сын наставника украинского «Динамо» Разван Луческу.



Источник сообщает, что на Кочергина также претендует «Венеция». Однако у руководства итальянского клуба большие сомнения по данному трансферу, поскольку в случае завершения сделки украинец займет 1 из 3 мест в составе команды, которые полагаются для футболистов не из стран ЕС.



В завершившемся сезоне на счету 25-летнего Кочергина 33 встречи за с 9 голами и 3 ассистами. Его контракт с клубом завершится через год.