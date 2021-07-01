Руй может сменить «Наполи» на «Галатасарай»
Дата публикации: 01-07-2021
Николо Скира сообщает, что «Галатасарай» определился с приоритетами на летнее трансферное окно. Стамбульский клуб попытается заполучить Мариу Руя, представляющего «Наполи».
Пока стороны не приступили к переговорам, но в ближайшее время представители «Галатасарая» намерены связаться с неаполитанцами. За трансфер Руя итальянцы могут запросить около 8 млн евро.
30-летний португалец перебрался в «Наполи» из «Ромы» в 2017 году. В сезоне 2020/2021 на счету крайнего защитника 36 встреч за неаполитанцев, в которых он отдал 2 результативные передачи и получил 6 предупреждений.
Его соглашение с итальянской командой завершается летом 2025 года. В «Наполи» Руй ежегодно получает 2 млн евро.
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