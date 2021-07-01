Бенитес стал главным тренером «Эвертона»

Дата публикации: 01-07-2021

В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о новом месте работы Рафаэля Бенитеса. Известный специалист будет тренировать «Эвертон».



По данным источника, его контракт с «ирисками» рассчитан на 3 года. У Бенитеса были предложения от итальянских команд, но он решил заключить сделку с «Эвертоном» из-за желания работать в Англии.



О возвращении испанца на Туманный Альбион СМИ сообщали в середине июня. Болельщики клуба негативно отреагировали на возможное назначение Рафы, учитывая прошлое специалиста.



Напомним, ранее в течение 6 лет он тренировал «Ливерпуль», являющийся одним из главных соперников «Эвертона». Последним местом работы испанца был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в январе 2021 года.