Бенитес стал главным тренером «Эвертона»
Дата публикации: 01-07-2021
В Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о новом месте работы Рафаэля Бенитеса. Известный специалист будет тренировать «Эвертон».
По данным источника, его контракт с «ирисками» рассчитан на 3 года. У Бенитеса были предложения от итальянских команд, но он решил заключить сделку с «Эвертоном» из-за желания работать в Англии.
О возвращении испанца на Туманный Альбион СМИ сообщали в середине июня. Болельщики клуба негативно отреагировали на возможное назначение Рафы, учитывая прошлое специалиста.
Напомним, ранее в течение 6 лет он тренировал «Ливерпуль», являющийся одним из главных соперников «Эвертона». Последним местом работы испанца был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в январе 2021 года.
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