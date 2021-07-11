«Динамо» хочет получить за Миколенко больше 15 млн евро. Защитником интересуется «Рома»
Дата публикации: 11-07-2021
Карьера Виталия Миколенко может продолжиться в Серии А. Защитник «Динамо» привлек внимание «Ромы». Киевляне готовы отпустить своего игрока за сумму свыше 15 млн евро (источник – Ilromanista.eu).
Стороны уже приступили к обсуждению трансфера. Однако «Рома» пока не готова платить за 22-летнего игрока сумму, запрашиваемую «Динамо». Римляне видят в украинце замену Леонардо Спинаццоле, который пропустит начало сезона из-за травмы, полученной на Евро-2020 (повреждение ахиллова сухожилия).
Ранее кандидатуру Миколенко также рассматривал «Наполи».
Минувший сезон для футболиста выдался довольно удачным. На его счету 36 встреч за «Динамо» (2 гола, 4 голевых паса). На Евро-2020 Виталий принял участие в 4 играх за сборную Украины.
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