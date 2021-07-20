«Рома» предложила 12,5 млн евро за защитника «Палмейраса»
Дата публикации: 20-07-2021
Фабрицио Романо посредством «Твиттера» рассказал о потенциальном новичке «Ромы». Напомним, римляне продолжают поиски игрока на позицию крайнего защитника.
По информации журналиста, после того, как «Ман Юнайтед» отказался отпускать Алекса Теллеса в аренду в «Рому», итальянцы начали проработку других вариантов. Среди возможных игроков для усиления значился и Матиас Винья, представляющий «Палмейрас».
Римляне уже направили первое предложение в бразильскую команду. За 23-летнего уругвайца клуб готов заплатить 12,5 млн евро вместе с бонусами. Стороны пока не достигли договоренности относительно трансфера, но именно Винья считается приоритетом для «Ромы».
«Палмейрас» приобрел уругвайца у «Насьоналя», заплатив за него 4,5 млн евро.
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