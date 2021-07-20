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«Челси» ищет покупателя для Вернера

Дата публикации: 20-07-2021

«Челси» ищет покупателя для Вернера

Карьера Тимо Вернера в «Челси» может завершиться в ближайшее время. Такую информацию опубликовал ресурс «Sky in Germany».

«Аристократы» готовы продать немецкого центрфорварда. Они уже предложили его услуги нескольким топ-клубам.

Напомним, Вернер перешел в «Челси» всего год назад, подписав с клубом 5-летний контракт. За 25-летнего нападающего лондонцы заплатили «Лейпцигу» 53 млн евро. С тех пор он провёл 52 поединка во всех турнирах. При этом результативность немца оставляет желать лучшего. На его счету 12 забитых мячей и 15 голевых передач.

Стоит добавить, что вместе с «Челси» Вернер выиграл Лигу чемпионов 2020/2021.

На сегодняшний день трансферная стоимость Тимо равняется 65 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de).

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