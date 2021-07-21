Нападающий «Реала» Йович может уйти в аренду в «Интер»
Дата публикации: 21-07-2021
Лука Йович может сменить «Реал» на «Интер». Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Николо Скиры.
Фали Рамадани, представляющий интересы нападающего, предложил его услуги миланцам. По данным источника, речь идет об аренде 23-летнего серба.
В 2017-2019 годах Йович защищал цвета «Айнтрахта» из Франкфурта, являясь игроком «Бенфики». После 2-годичной аренды немцы выкупили права на форварда, заплатив португальцам 22 000 000 евро. Вскоре после этого «орлы» продали серба «Реалу», получив за него € 63 млн. Однако в Мадриде Луке не удалось проявить себя. Зимой он вновь отправился во Франкфурт (аренда). В Германии нападающий провел 18 встреч, отличившись 4 раза.
Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость Йовича в 20 млн евро.
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