«Рома» и «Байер» готовы купить Азмуна у «Зенита»
Дата публикации: 25-07-2021
По данным Джанлуки Ди Марцио, «Зенит» имеет сразу 2 предложения по Сердару Азмуну.
Иранский нападающий интересен «Роме», в составе которой его хочет видеть Жозе Моуринью. Для португальского тренера форвард «Зенита» представляется оптимальным вариантом для усиления атакующей линии. Переговоры с петербургской командой по трансферу Азмуна уже начались. Римляне хотят закрыть сделку в ближайшее время.
Другим претендентом на иранца является «Байер». Немецкий клуб готов выложить за форварда 18 млн евро. Для «сине-бело-голубых» предложение команды из Леверкузена выглядит более интересным, но желание Моуринью приобрести Азмуна заставляет «Рому» действовать.
В город на Неве иранский нападающий перебрался в 2019 году из «Рубина».
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