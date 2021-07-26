Найнгголан намерен расторгнуть контракт с «Интером»
Дата публикации: 26-07-2021
Раджа Найнгголан планирует завершить сотрудничество с «Интером». Такие сведения появились в Twitter-аккаунте Николо Скиры. Журналист написал, что бельгиец не намерен дожидаться завершения соглашения с миланцами и хочет расторгнуть его досрочно.
Контракт Найнгголану предлагает «Бешикташ». Турки готовы платить хавбеку 2,5 млн евро ежегодно. Дополнительно футболист сможет получить 0,5 млн евро в качестве бонусов. Если полузащитник согласится, то станет игроком «Бешикташа» до 2023 года.
Сам Раджа не торопится с решением и надеется получить предложение от «Кальяри». В минувшем сезоне бельгиец выступал за этот клуб на правах аренды. В 22 встречах хавбек отличился 1 раз.
Transfermarkt.de оценивает Найнгголана в 5 000 000 евро.
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