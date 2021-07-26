«Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов
Дата публикации: 26-07-2021
Руди Галетти посредством «Твиттера» рассказал о потенциальном новичке первого соперника «Спартака» в Лиге чемпионов. Журналист сообщил, что в ближайшее время «Бенфика» может усилиться 32-летним Диего Костой.
По его данным, португальцы работают над согласованием условий контракта с испанским нападающим. Соперником «орлов» в борьбе за форварда является «Бешикташ». При этом предложение турецкой команды с финансовой точки зрения менее привлекательно, чем у «Бенфики».
Коста остается без клуба с декабря прошлого года, после того, как он покинул «Атлетико». В сезоне 2020/2021 он провел за мадридцев всего 7 встреч, отличившись 3 раза.
По версии сайта «Transfermarkt» стоимость форварда равняется 6 млн евро.
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