Свернуть список

«Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 26-07-2021

«Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Руди Галетти посредством «Твиттера» рассказал о потенциальном новичке первого соперника «Спартака» в Лиге чемпионов. Журналист сообщил, что в ближайшее время «Бенфика» может усилиться 32-летним Диего Костой.

По его данным, португальцы работают над согласованием условий контракта с испанским нападающим. Соперником «орлов» в борьбе за форварда является «Бешикташ». При этом предложение турецкой команды с финансовой точки зрения менее привлекательно, чем у «Бенфики».

Коста остается без клуба с декабря прошлого года, после того, как он покинул «Атлетико». В сезоне 2020/2021 он провел за мадридцев всего 7 встреч, отличившись 3 раза.

По версии сайта «Transfermarkt» стоимость форварда равняется 6 млн евро.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год
    «Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год
    Портал Sportbox.ru сообщает, что «Бенфика» намерена заполучить Диего Косту. Португальцы обратились к форварду с заманчивым предложением: 2-летнее...
  • «Атлетико» не продлит контракт с Диего Костой
    «Атлетико» не продлит контракт с Диего Костой
    Испанский «Атлетико» Мадрид не собирается продлевать текущее соглашение с форвардом Диего Костой. Об этом рассказал журналист и обозреватель Маттео...
  • «Атлетико» планирует подписать «нового Суареса»
    «Атлетико» планирует подписать «нового Суареса»
    В Twitter Николо Скиры появился очередной инсайд. Журналист сообщил, что «Атлетико» в ближайшее время попытается подписать Матиаса Аресо. Мадридцы...
  • Симеоне попросил «Атлетико» приобрести Лаутаро Мартинеса
    Симеоне попросил «Атлетико» приобрести Лаутаро Мартинеса
    По информации «AS», Лаутаро Мартинес может пополнить состав «Атлетико». В команде нападающего хочет видеть наставник «матрасников» Диего Симеоне,...
  • Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Диего Косту
    Моуринью хочет видеть в «Тоттенхэме» Диего Косту
    Центрфорвард мадридского «Атлетико» Диего Коста может вернуться на Туманный Альбион, о чём информирует таблоид «Daily...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close