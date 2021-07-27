Свернуть список

«Тоттенхэм» и «Севилья» обменялись игроками

Дата публикации: 27-07-2021

«Тоттенхэм» и «Севилья» обменялись игроками

На сайте «Севильи» и «Тоттенхэма» появилась информация об обмене футболистами, который осуществили клубы. Эрик Ламела начнет сезон в испанской команде, а Бриан Хиль теперь будет выступать в составе «шпор».

За 20-летнего испанца «Тоттенхэм Хотспур» доплатил «нервионцам» 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»). Его контракт с лондонцами рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне вингер находился в аренде в «Эйбаре», за который он провел 30 встреч, отметившись 4 забитыми мячами и 4 ассистами. Весной 2021 года Хиль получил вызов в сборную Испании для участия в отборе на ЧМ-2022.

29-летний Ламела и «Севилья» заключили 3-летнее соглашение. В 2013 году англичане приобрели аргентинского хавбека у «Ромы» за 30 млн евро. В сезоне 20/21 на его счету 35 поединков за «шпор» (4 гола, 1 ассист).

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • «Милан» поборется с «Наполи» за Ламелу
    «Милан» поборется с «Наполи» за Ламелу
    Эрик Ламела в ближайшее время может переехать в Италию. Вингером «Тоттенхэма» заинтересовались сразу два лидера Серии А. Об этом пишет...
  • «МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем Поупом из «Бернли»
    «МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем Поупом из «Бернли»
    По данным издания «Daily Star», голкипер «Бернли» в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. Ник Поуп заинтересовал «Тоттенхэм Хотспур» и...
  • Источник: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за 187 млн евро
    Источник: «Тоттенхэм» согласился продать Кейна в «Манчестер Сити» за 187 млн евро
    «The Sun» утверждает, что Гарри Кейн в ближайшее время пополнит ряды «Ман Сити». Дэниэл Леви, занимающий должность президента «Тоттенхэма»,...
  • «Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы»
    «Марсель» объявил о переходе вратаря «Ромы»
    На сайте «Марселя» появилась информация о подписании Пау Лопеса, права на которого принадлежат «Роме». Французы арендовали 26-летнего голкипера на 1...
  • Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом» и не возглавит «Тоттенхэм»
    Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом» и не возглавит «Тоттенхэм»
    Эрика тен Хага не будет в «Тоттенхэме». Об этом стало известно после того, как специалист продлил контракт с «Аяксом». Новость появилась на сайте...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close