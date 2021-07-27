«Тоттенхэм» и «Севилья» обменялись игроками
На сайте «Севильи» и «Тоттенхэма» появилась информация об обмене футболистами, который осуществили клубы. Эрик Ламела начнет сезон в испанской команде, а Бриан Хиль теперь будет выступать в составе «шпор».
За 20-летнего испанца «Тоттенхэм Хотспур» доплатил «нервионцам» 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»). Его контракт с лондонцами рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне вингер находился в аренде в «Эйбаре», за который он провел 30 встреч, отметившись 4 забитыми мячами и 4 ассистами. Весной 2021 года Хиль получил вызов в сборную Испании для участия в отборе на ЧМ-2022.
29-летний Ламела и «Севилья» заключили 3-летнее соглашение. В 2013 году англичане приобрели аргентинского хавбека у «Ромы» за 30 млн евро. В сезоне 20/21 на его счету 35 поединков за «шпор» (4 гола, 1 ассист).
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