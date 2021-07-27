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Супряга все еще может перейти в «Дженоа»

Дата публикации: 27-07-2021

Супряга все еще может перейти в «Дженоа»

В «Дженоа» вернулись к рассмотрению кандидатуры Владислава Супряги. «Footballnews24», указывая в качестве источника «Il Secolo XIX», пишет, что нападающий «Динамо» из Киева в ближайшее время может перебраться в Италию.

Приоритетом для генуэзцев было подписание контракта с Сэмом Ламмерсом, принадлежащим «Аталанте». Однако договориться с клубом из Бергамо, вероятно, не удалось. В связи с этим «Дженоа» переключился на нападающего «Динамо». Трансфер Супряги оценивается в 7-8 млн евро.

В завершившемся сезоне центрфорвард выходил на поле в футболке киевлян в 31 поединке (13 матчей в стартовом составе). На счету Супряги 3 забитых мяча и 5 голевых передач.

Портал Transfermarkt.de оценивает украинца в 6 000 000 евро.

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