Супряга все еще может перейти в «Дженоа»

Дата публикации: 27-07-2021

В «Дженоа» вернулись к рассмотрению кандидатуры Владислава Супряги. «Footballnews24», указывая в качестве источника «Il Secolo XIX», пишет, что нападающий «Динамо» из Киева в ближайшее время может перебраться в Италию.



Приоритетом для генуэзцев было подписание контракта с Сэмом Ламмерсом, принадлежащим «Аталанте». Однако договориться с клубом из Бергамо, вероятно, не удалось. В связи с этим «Дженоа» переключился на нападающего «Динамо». Трансфер Супряги оценивается в 7-8 млн евро.



В завершившемся сезоне центрфорвард выходил на поле в футболке киевлян в 31 поединке (13 матчей в стартовом составе). На счету Супряги 3 забитых мяча и 5 голевых передач.



Портал Transfermarkt.de оценивает украинца в 6 000 000 евро.