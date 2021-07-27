Супряга все еще может перейти в «Дженоа»
Дата публикации: 27-07-2021
В «Дженоа» вернулись к рассмотрению кандидатуры Владислава Супряги. «Footballnews24», указывая в качестве источника «Il Secolo XIX», пишет, что нападающий «Динамо» из Киева в ближайшее время может перебраться в Италию.
Приоритетом для генуэзцев было подписание контракта с Сэмом Ламмерсом, принадлежащим «Аталанте». Однако договориться с клубом из Бергамо, вероятно, не удалось. В связи с этим «Дженоа» переключился на нападающего «Динамо». Трансфер Супряги оценивается в 7-8 млн евро.
В завершившемся сезоне центрфорвард выходил на поле в футболке киевлян в 31 поединке (13 матчей в стартовом составе). На счету Супряги 3 забитых мяча и 5 голевых передач.
Портал Transfermarkt.de оценивает украинца в 6 000 000 евро.
Похожие новости:
Супряга может продолжить карьеру в чемпионате Италии
Следующий сезон Владислав Супряга может начать в Серии А. В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что в услугах 21-летнего украинца...
Следующий сезон Владислав Супряга может начать в Серии А. В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что в услугах 21-летнего украинца...
«Милан» ведет переговоры с «Динамо» Киев о покупке Супряги
Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может перейти в итальянский «Милан», по стопам легендарного Андрея Шевченко....
Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может перейти в итальянский «Милан», по стопам легендарного Андрея Шевченко....
«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Интера»
«Барселона» обратила внимание на Марсело Брозовича, выступающего за «Интер». Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Руди Галетти (журналист...
«Барселона» обратила внимание на Марсело Брозовича, выступающего за «Интер». Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал Руди Галетти (журналист...
Чалханоглу может перейти в «МЮ» в качестве свободного агента
Хакан Чалханоглу может покинуть «Милан» ради продолжения карьеры в одном из клубов АПЛ, рассказывает журналист Кристиан Фальк. На данный...
Хакан Чалханоглу может покинуть «Милан» ради продолжения карьеры в одном из клубов АПЛ, рассказывает журналист Кристиан Фальк. На данный...
«Фулхэм» отказал «Динамо» в трансфере Митровича
«The Sun» информирует, что «Динамо» не удалось договориться с «Фулхэмом» о трансфере 26-летнего Александара Митровича. Москвичи предложили за...
«The Sun» информирует, что «Динамо» не удалось договориться с «Фулхэмом» о трансфере 26-летнего Александара Митровича. Москвичи предложили за...