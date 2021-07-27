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«МЮ» хочет избавиться от Марсьяля после подписания Санчо

Дата публикации: 27-07-2021

«МЮ» хочет избавиться от Марсьяля после подписания Санчо

Не так давно «Ман Юнайтед» подписал Джейдона Санчо. Теперь «красные дьяволы» намерены вернуть часть средств, которые пошли на трансфер вингера, а также оптимизировать расходы по зарплате. В связи с этим команду может покинуть Антони Марсьяль, выступающий на схожей с Санчо позиции.

«Daily Star» утверждает, что проблем с поиском нового клуба для француза возникнуть не должно, поскольку интерес к нему проявляет «Тоттенхэм Хотспур». Однако переходу может помешать финансовая сторона сделки. В «Манчестер Юнайтед» Марсьяль еженедельно получает 290 тысяч евро, а сумма трансфера может составить 58 млн евро. Пока неясно, готовы ли «шпоры» к таким тратам.

В прошлом сезоне француз выходил на поле в составе «манкунианцев» в 36 встречах. В них он стал автором 7 забитых мячей и 9 ассистов.

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