«Челси» начал переговоры с «Севильей» о трансфере Кунде

Дата публикации: 28-07-2021

«Челси» попытается выкупить права на 22-летнего Жюля Кунде, выступающего за «Севилью». Об этом в своем «Twitter» написал Фабрицио Романо.



Журналист заметил, что переговоры лондонцев с испанским клубом уже начались. При этом именно француз считается основной целью «аристократов» на данный момент.



Сам Кунде хочет показать себя в Лиге чемпионов, потому не против переезда в Лондон. Интерес к защитнику ранее проявлял «Тоттенхэм», но француз отказал «шпорам» из-за того, что те не будут участвовать в элитном еврокубке в следующем сезоне.



В «Севилью» Кунде перебрался из «Бордо» в 2019 году. В завершившемся сезоне он выходил на поле в 34 встречах Ла Лиги, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.



Transfermarkt.de оценивает француза в 60 млн евро.