«Челси» начал переговоры с «Севильей» о трансфере Кунде
«Челси» попытается выкупить права на 22-летнего Жюля Кунде, выступающего за «Севилью». Об этом в своем «Twitter» написал Фабрицио Романо.
Журналист заметил, что переговоры лондонцев с испанским клубом уже начались. При этом именно француз считается основной целью «аристократов» на данный момент.
Сам Кунде хочет показать себя в Лиге чемпионов, потому не против переезда в Лондон. Интерес к защитнику ранее проявлял «Тоттенхэм», но француз отказал «шпорам» из-за того, что те не будут участвовать в элитном еврокубке в следующем сезоне.
В «Севилью» Кунде перебрался из «Бордо» в 2019 году. В завершившемся сезоне он выходил на поле в 34 встречах Ла Лиги, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Transfermarkt.de оценивает француза в 60 млн евро.
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