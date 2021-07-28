«МЮ» согласовал с «Реалом» трансфер Варана

Дата публикации: 28-07-2021

«Манчестер Юнайтед» удалось согласовать трансфер 28-летнего Рафаэля Варана с «Реалом». Такую информацию разместил ресурс «Sky Sports».



По итогам переговоров клубы решили остановиться на сумме компенсации в 48 млн евро (41 млн фунтов), включая бонусы. 28-го июля французскому защитнику предстоит пройти медицинский осмотр, а затем подписать соглашение с английским клубом.



Ранее сообщалось, что зарплата Варана в «МЮ» составит 12 млн евро за сезон. Контракт центрбека с клубом будет рассчитан до 2026 года.



В «Реале» Варан, воспитывавшийся в академии «Ланса», выступает с 2011 года. В сезоне 2020/2021 он выходил на поле в составе «сливочных» в 41 встрече, в которых отличился 2 раза и получил 4 желтые карточки.