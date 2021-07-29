«Манчестер Сити» предложит 88 млн евро за Грилиша
«Daily Mail» утверждает, что «Ман Сити» собирается направить «Астон Вилле» первое предложение по Джеку Грилишу. За 25-летнего хавбека английской сборной «горожане» согласились выложить 75 млн фунтов (88 млн евро). Дополнительно клуб из Бирмингема сможет рассчитывать на бонусы.
Руководство «Астон Виллы» не хочет продавать своего лидера и попытается удержать его, предложив новое соглашение с улучшенными условиями. При этом клуб готов отпустить хавбека в Манчестер за 100 000 000 фунтов (117 млн евро).
Грилиш воспитывался в академии «Астон Виллы». В составе бирмингемцев полузащитник выступает с 2012 года. В завершившемся сезоне на его счету 26 поединков в АПЛ (6 забитых мячей, 12 голевых пасов). С 2020 года Грилиш вызывается в английскую сборную.
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