Моуринью хочет видеть Яремчука в «Роме»

Дата публикации: 29-07-2021

До закрытия трансферного окна Роман Яремчук может поменять бельгийский «Гент» на итальянскую «Рому». Информацией о потенциальном новичке римлян поделился ресурс «Voetbalkrant», указывая в качестве источника «La Gazzetta dello Sport».



На переходе Яремчука настаивает Жозе Моуринью, недавно возглавивший «волков». После провала переговоров по трансферу Сердара Азмуна, представляющего «Зенит», португальский коуч решил укрепить атакующую линию 25-летним украинцем.



Ранее СМИ писали, что Яремчук находится в шаге от того, чтобы стать игроком «Бенфики». Нападающий договорился с португальцами об условиях личного контракта, но камнем преткновения стала сумма компенсации, которую запросила бельгийская сторона. «Гент» рассчитывал получить за украинца порядка 25 миллионов евро, что не устроило «Бенфику».