«Ювентус» рассматривает Бакайоко в качестве альтернативы Локателли
Дата публикации: 02-08-2021
«Mundo Deportivo» информирует, что Тьемуа Бакайоко может продолжить карьеру в «Ювентусе». Руководство туринцев занимается поисками альтернативы на случай провала трансфера Мануэля Локателли из «Сассуоло». Если сделка сорвется, то «бьянконери» переключатся на полузащитника «Челси».
При этом именно Локателли остается основной целью «Ювентуса». Переговоры с «Сассуоло» пока проходят очень тяжело, и сторонам не удается договориться о сделке.
Состав «Челси» Бакайоко пополнил в 2017 году. За полузащитника лондонцы заплатили «Монако» 40 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний француз представлял «Наполи» на правах аренды. За неаполитанцев француз провел 44 встречи, отличившись 2 раза и сделав 2 результативных паса.
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