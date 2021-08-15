Варан стал игроком «МЮ»
Дата публикации: 15-08-2021
Рафаэль Варан подписал соглашение с «Ман Юнайтед». Информация появилась на сайте «красных дьяволов». Защитник заключил с английской командой соглашение до лета 2025 года.
Руководство «Юнайтед» сообщило о предстоящем трансфере 28-летнего француза в конце июля. 13-го августа Варан прошел медицинское обследование, после чего поставил подпись под контрактом.
С 2011 года центрбек выступал за испанский «Реал». Вместе со «сливочными» Варан выиграл множество трофеев, включая 3 титула чемпиона Ла Лиги, 4 кубка Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и другие.
В завершившемся сезоне на его счету 41 встреча в составе мадридцев (2 забитых мяча, 4 предупреждения). Transfermarkt.de оценивает стоимость Рафаэля в 70 млн евро.
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