Варан стал игроком «МЮ»

Дата публикации: 15-08-2021

Рафаэль Варан подписал соглашение с «Ман Юнайтед». Информация появилась на сайте «красных дьяволов». Защитник заключил с английской командой соглашение до лета 2025 года.



Руководство «Юнайтед» сообщило о предстоящем трансфере 28-летнего француза в конце июля. 13-го августа Варан прошел медицинское обследование, после чего поставил подпись под контрактом.



С 2011 года центрбек выступал за испанский «Реал». Вместе со «сливочными» Варан выиграл множество трофеев, включая 3 титула чемпиона Ла Лиги, 4 кубка Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и другие.



В завершившемся сезоне на его счету 41 встреча в составе мадридцев (2 забитых мяча, 4 предупреждения). Transfermarkt.de оценивает стоимость Рафаэля в 70 млн евро.