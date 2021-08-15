«Арсенал» намерен расстаться с Обамеянгом

Дата публикации: 15-08-2021

По информации «The Times», «Арсенал» может попрощаться с Обамеянгом. Микеля Артету не устраивает результативность габонца. Кроме того, «пушкари» хотели бы сократить расходы по зарплате, потому готовы продать 32-летнего нападающего при наличии соответствующего предложения.



В Лондон Обамеянг перебрался в 2018 году. До этого габонец выступал в составе «Боруссии» (Дортмунд), которая заработала на его продаже 64,75 млн евро.



В завершившемся сезоне нападающий выходил на поле в футболке «Арсенала» в 39 поединках (15 голов и 4 ассиста). По версии экспертов «Transfermarkt» сегодняшняя стоимость центрфорварда составляет 25 миллионов евро.



Добавим, что Обамеянг регулярно вызывается в сборную Габона с марта 2009 года.