«Арсенал» намерен расстаться с Обамеянгом
Дата публикации: 15-08-2021
По информации «The Times», «Арсенал» может попрощаться с Обамеянгом. Микеля Артету не устраивает результативность габонца. Кроме того, «пушкари» хотели бы сократить расходы по зарплате, потому готовы продать 32-летнего нападающего при наличии соответствующего предложения.
В Лондон Обамеянг перебрался в 2018 году. До этого габонец выступал в составе «Боруссии» (Дортмунд), которая заработала на его продаже 64,75 млн евро.
В завершившемся сезоне нападающий выходил на поле в футболке «Арсенала» в 39 поединках (15 голов и 4 ассиста). По версии экспертов «Transfermarkt» сегодняшняя стоимость центрфорварда составляет 25 миллионов евро.
Добавим, что Обамеянг регулярно вызывается в сборную Габона с марта 2009 года.
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