Свернуть список

«Арсенал» намерен расстаться с Обамеянгом

Дата публикации: 15-08-2021

По информации «The Times», «Арсенал» может попрощаться с Обамеянгом. Микеля Артету не устраивает результативность габонца. Кроме того, «пушкари» хотели бы сократить расходы по зарплате, потому готовы продать 32-летнего нападающего при наличии соответствующего предложения.

В Лондон Обамеянг перебрался в 2018 году. До этого габонец выступал в составе «Боруссии» (Дортмунд), которая заработала на его продаже 64,75 млн евро.

В завершившемся сезоне нападающий выходил на поле в футболке «Арсенала» в 39 поединках (15 голов и 4 ассиста). По версии экспертов «Transfermarkt» сегодняшняя стоимость центрфорварда составляет 25 миллионов евро.

Добавим, что Обамеянг регулярно вызывается в сборную Габона с марта 2009 года.

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Обамеянг намерен перейти в «Барселону»
    Обамеянг намерен перейти в «Барселону»
    Габонец хочет уйти на повышение. Как утверждает портал Sport.es, капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг собирается продолжить карьеру в...
  • Обамеянг сообщил Боруссии о желании перейти в Реал
    Обамеянг сообщил Боруссии о желании перейти в Реал
    Сага с переездом бомбардира дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом обрастает новыми слухами. Так по данным испанского...
  • «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»
    «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»
    Издание «Eurosport» сообщило об интересе к Сандеру Берге со стороны английских топ-клубов. По завершении сезона футболист может оказаться в составе...
  • «Манчестер Сити» купит победителя Лиги Европы 2021 при условии продажи Ляпорта
    «Манчестер Сити» купит победителя Лиги Европы 2021 при условии продажи Ляпорта
    «Theathletic» информирует, что «Ман Сити» в летнее трансферное окно может продать 27-летнего Эмерика Ляпорта. Англичане готовы попрощаться с...
  • Лондонский Арсенал нацелился на нападающего Марселя Бачуаи
    Лондонский Арсенал нацелился на нападающего Марселя Бачуаи
    Пушкари активно интересуются форвардом марсельского «Олимпика» Миши Бачуаи, как утверждает источник Mercato365. Согласно информации...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close